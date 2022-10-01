Алексей Дурнев ответил на слухи о романе с известной блогершей: "Девушки уже пишут мне проклятия"

Телеведущего и блогершу Алексея Дурнева подозревают в романе с 22-летней украинской блоггершей.
Алексей Дурнев известен всем, как ярый холостяк, никогда не рассказывающий о своих отношениях на публику. На днях телеведущего заскочили на увиденные в Черновцах с известной блогершей Дашей Майоровой.
На видео, распространившееся в TikTok, Алексей и Даша ужинали в одном из местных заведений. А потом внимательные фаны заметили в старости блоггерши фотографию, где Майорова сфотографировала только руку Дурнева.
@dimaaaalog ♬ BIZCOCHITO — ROSALÍA
Однако через некоторое время Алексей решил все же расставить все точки над "і" и признался, действительно ли между ним и девушкой что-нибудь есть.
"Уважаемые, в Тик-Ток завирусилось видео, где я с Дашей в ресторане. Девушки уже пишут мне проклятия. Хочу отметить, что мы просто приятели и потому вместе ужинали", — написал в Instastories телеведущий.
Ранее Алексей Дурнев рассказал о своем опыте изучения украинского языка и посоветовал нанять репетитора для улучшения своего словарного запаса.
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