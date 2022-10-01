Алексей Дурнев ответил на слухи о романе с известной блогершей: "Девушки уже пишут мне проклятия"

Алексей Дурнев известен всем, как ярый холостяк, никогда не рассказывающий о своих отношениях на публику. На днях телеведущего заскочили на увиденные в Черновцах с известной блогершей Дашей Майоровой.

Даша Майорова / Фото: instagram.com/dashatm19

На видео, распространившееся в TikTok, Алексей и Даша ужинали в одном из местных заведений. А потом внимательные фаны заметили в старости блоггерши фотографию, где Майорова сфотографировала только руку Дурнева.

Однако через некоторое время Алексей решил все же расставить все точки над "і" и признался, действительно ли между ним и девушкой что-нибудь есть.

"Уважаемые, в Тик-Ток завирусилось видео, где я с Дашей в ресторане. Девушки уже пишут мне проклятия. Хочу отметить, что мы просто приятели и потому вместе ужинали", — написал в Instastories телеведущий.

Сторез Алексея Дурнева / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Ранее Алексей Дурнев рассказал о своем опыте изучения украинского языка и посоветовал нанять репетитора для улучшения своего словарного запаса.

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