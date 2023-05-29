Алексей Дурнев потроллил Ирину Горовую из-за ее сотрудничества с OTOY: "А Мишельку так и не раскрутили"

Украинская продюсер и соучредительница Moзgi Entertainment Ирина Горовая объявила о новом музыканте в лейбле.

Так, продюсерский центр начал сотрудничество с певцом OTOY, о чем Горовая с радостью рассказала на своей странице в Instagram.

"Я верю в партнерство, которое усиливает обоих, которое направлено на развитие и достижение максимальных результатов. Я верю в сотрудничество, которое строится на доверии, откровенности, честности, эмпатическом отношении друг к другу. Наш с OTOY тандем - это лишь первый шаг к тому, чтобы создать прецедент на рынке, который изменит отношение к лейблам и продюсерам в целом. Слава, приветствую тебя в нашей дружной и суперпрофессиональной команде, которая помогает стать по-настоящему заметным", - написала продюсер.

Телеведущий Алексей Дурнев не мог пройти в стороне и не пошутить над ситуацией. Шоумен потролил продюсершу через другую ее подопечную, певицу Мишель Андраде.

"А Мишельку так и не раскрутили", — написал Дурнев и добавил грустные смайлики.

В ответ на комментарий Горовая ответила немногословно – она просто добавила веселый смайлик и воздержалась от развернутого ответа.

А вот OTOY вступился за Андраде и добавил, что его коллега как раз записала новый трек, который стоит внимания.

"Ничего не знаю, но вчерашний релиз, где она под дриллу начитывает — огонь", — написал певец.

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