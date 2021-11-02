Алексей Дурнев признался, что в детстве хотел сменить фамилию: "Папа устроил скандал"

В детстве он стыдился ее.

Известный украинский шоумен и блогер Алексей Дурнев рассказал, как в детстве стеснялся своей фамилии.

Сейчас Алексея узнают благодаря его фамилии. Впрочем, в детстве он хотел себе взять мамину девичью – Ткаченко. Когда об этом услышал отец Алексея, он устроил дома скандал.

"Конечно, стеснялся. Когда поступал в городской лицей в Мариуполе, а это лучшая школа Мариуполя, и там надо было сдавать экзамены, я подписал экзаменационный билет маминой девичьей фамилией - Ткаченко. Был бы сейчас Ткаченко. Папа устроил скандал, и я так и остался Дурневым ", – рассказал шоумен в интервью Дмитрию Гордону.

Алексей Дурнев / instagram.com/aleksey_durnev

Впрочем, со временем эта фамилия стала приносить Алексею пользу. Ведущий признается, что это для него была дополнительная мотивация что-то достичь.

"Потом анализировал все, что делал в медиапространстве. Выходит, я будто всем доказывал, что я не дурак. То есть я, наоборот, показывал, что все вокруг дураки, кроме меня", – говорит Алексей.

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