Алексей Дурнев прокомментировал свой конфликт с Машей Ефросининой, которую назвал "суперзвездой из прошлого"

Шоумен не думал, что его высказывания так повлияют на ведущую.

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев прокомментировал скандал с коллегой Машей Ефросининой, которые в одном из своих видео назвал "суперзвездой из прошлого".

По словам Алексея, он не собирался так задеть телеведущую своими словами. Как считает шоумен, он просто удачно подметил ситуацию и высказался об этом.

"Это не какая-то конкретная цель у меня была отработать по Маше. Я просто что-то метко сказал. У меня есть такая суперспособность — очень точно что-то подметить. Она сама запомнила это изречение, повторяла его несколько раз: "Ну да, я же суперзвезда из прошлого". Сама понимает это", — сказал Дурнев в интервью Рамине Эскхакзай.

Напомним, что конфликт между Ефросининой и Дурневым возник после того, как на вопрос о том, хочет ли Алексе дать интервью ведущей, он ответил: "Скорее всего, что нет, потому что Маша не может понять – она суперзвезда из прошлого или интервьюер".

Тогда телеведущая очень сильно обиделась на своего коллегу и заявила, что он поступил "не по-пацански".

Впрочем, сейчас звезды смогли уладить недоразумения и даже вместе выступали на одном из концертов у Дурнева и Владимира Дантеса "Пожежа".

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