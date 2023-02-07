Алексей Дурнев рассказал, какие ценные подарки делал девушкам и когда в последний раз признавался в любви

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев известен всем как ярый холостяк, не любящий афишировать свои отношения.

Впрочем, иногда шоумен все-таки делится с аудиторией небольшими подробностями своей жизни. Как рассказал Алексей в беседе с Машей Ефросининой, его сердце до сих пор свободно. Именно поэтому ведущий время от времени ходит на свидание и даже не жадничает на ценные подарки для девушек.

"Я всегда дарю то, что, по моему мнению, им нужно. Телефон, например, ноутбук, что-то такое. Бывало и такое, что после недели отношений дарил", — рассказал Алексей.

Алексей Дурнев / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Однако пока ни одна из девушек не смогла покорить сердце ведущего. Последние серьезные отношения, о которых Дурнев рассказывал публично, были в 2014 году. Тогда он встречался с девушкой по имени Екатерина. После этого, признался Алексей, он не говорил девушкам о любви.

"Я говорил "Я тебя люблю..." очень давно. Я никого не любил, я даже не знаю, могу ли я испытывать это чувство уже. Я, может, слишком взросл для этого. Влюбиться могу, на неделю. Даже тогда, В 2014 году в отношениях с Катей, я не уверен, что это была любовь. Ну, это типа такое, что-то происходило", — поделился Дурнев.

Алексей Дурнев с бывшей девушкой Екатериной / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

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