ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
647
Время на прочтение
1 мин

Алексей Дурнев впервые похвастался роскошной изысканной квартирой в Киеве

Знаменитость впервые показал свое жилье.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Алексей Дурнев

Алексей Дурнев / © instagram.com/aleksey_durnev

Украинский блогер Алексей Дурнев продемонстрировал свою квартиру в Киеве.

В Instagram-сторис Алексей опубликовал пост, в котором были кадры из всех уголков его готовой после ремонта квартиры. В апартаментах звезда решил сделать акцент на темно-зеленом цвете и подчеркнуть все мраморными вставками. Он лаконично подписал фото словами: "Я здесь живу".

Сторис Алексея Дурнева / © instagram.com/aleksey_durnev

Сторис Алексея Дурнева / © instagram.com/aleksey_durnev

Дизайн выполнен в глубоких темно-изумрудных оттенках. В квартире есть большая зона отдыха, просторная кухня и лаконичная спальня, из панорамного окна которой видно весь город. Также заметно, что Алексей является ценителем винила, ведь в гостиной для пластинок сделана большая многоярусная ниша. Также в посте показали ванные комнаты, которые выполнены в похожем стиле. Каждую из комнат помещения подчеркивает изящный серый мрамор, который идеально подходит к общему интерьеру.

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Квартира Алексея Дурнева

Вероятно Алексей тщательно подошел к вопросу с оформлением места жительства. Дизайнеры объекта отметили, что изысканный оттенок выводили специально для этой квартиры, методом смешивания и экспериментирования для получения безупречного результата.

Напомним, недавно актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев показал свою трехкомнатную квартиру в центре столицы. Артист рассказал, как выглядит его съемное жилье за 20 тысяч гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
647
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie