Алексей Дурнев впервые похвастался роскошной изысканной квартирой в Киеве

Украинский блогер Алексей Дурнев продемонстрировал свою квартиру в Киеве.

В Instagram-сторис Алексей опубликовал пост, в котором были кадры из всех уголков его готовой после ремонта квартиры. В апартаментах звезда решил сделать акцент на темно-зеленом цвете и подчеркнуть все мраморными вставками. Он лаконично подписал фото словами: "Я здесь живу".

Дизайн выполнен в глубоких темно-изумрудных оттенках. В квартире есть большая зона отдыха, просторная кухня и лаконичная спальня, из панорамного окна которой видно весь город. Также заметно, что Алексей является ценителем винила, ведь в гостиной для пластинок сделана большая многоярусная ниша. Также в посте показали ванные комнаты, которые выполнены в похожем стиле. Каждую из комнат помещения подчеркивает изящный серый мрамор, который идеально подходит к общему интерьеру.

Вероятно Алексей тщательно подошел к вопросу с оформлением места жительства. Дизайнеры объекта отметили, что изысканный оттенок выводили специально для этой квартиры, методом смешивания и экспериментирования для получения безупречного результата.

Напомним, недавно актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев показал свою трехкомнатную квартиру в центре столицы. Артист рассказал, как выглядит его съемное жилье за 20 тысяч гривен.