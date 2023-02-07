Алексей Дурнев высмеял жену погибшего оккупанта, которая с радостью получала шубу вместо мужа

Шоумен показал до чего докатились в России.

Украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев отреагировал на то, какие подарки получают женщины кафиров в качестве компенсации за смерть мужчины.

В сторис в Instagram Алексей поделился скриншотом с одного из пропагандистских каналов, где жители Москвы рассказали о том, как передали женщинам погибших оккупантов шубы. Также пропагандисты поделилась фото Натальи, получившей верхнюю одежду вместо своего мужа.

Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Впрочем, похоже, что Наталью на фото не огорчил такой обмен. Женщина счастливо улыбалась камере и не могла скрыть свою радость.

"Уважаемые, на России новый прикол. Вдовам дарят шубы за погибших мужчин. Только посмотрят, как она радуется. Она словно всю жизнь мечтала об этой шубе: "Ух, какая! Ох*ена! Соболина!", — потролил жену оккупанта Дурнев.

Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон ошеломил видео, на котором россиянин моет посуду прямо в унитазе.

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