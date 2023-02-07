Алексей Дурнев высмеял жену погибшего оккупанта, которая с радостью получала шубу вместо мужа

Шоумен показал до чего докатились в России.
Украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев отреагировал на то, какие подарки получают женщины кафиров в качестве компенсации за смерть мужчины.
В сторис в Instagram Алексей поделился скриншотом с одного из пропагандистских каналов, где жители Москвы рассказали о том, как передали женщинам погибших оккупантов шубы. Также пропагандисты поделилась фото Натальи, получившей верхнюю одежду вместо своего мужа.
Впрочем, похоже, что Наталью на фото не огорчил такой обмен. Женщина счастливо улыбалась камере и не могла скрыть свою радость.
"Уважаемые, на России новый прикол. Вдовам дарят шубы за погибших мужчин. Только посмотрят, как она радуется. Она словно всю жизнь мечтала об этой шубе: "Ух, какая! Ох*ена! Соболина!", — потролил жену оккупанта Дурнев.
Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон ошеломил видео, на котором россиянин моет посуду прямо в унитазе.
Читайте также: