Алексей Горбунов рассказал о планах сняться в кино с Моникой Белуччи и вспомнил свой первый секс

Алексей Горбунов и Моника Белуччи

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Легендарный актер Алексей Горбунов выступил вместе с группой "Грусть Пилота", исполнил любимые украинские песни и откровенно пообщался со своими поклонниками. А еще вспомнил интересные эпизоды из собственной жизни и ответил на вопросы из зала.

Так, например, актер рассказал, как в свое время фарцевал в Лавре. А еще – как после его дипломной работы к нему в гримёрку зашла сама Лина Костенко. Кроме того, Горбунов поделился размышлениями на тему любви и женщин.

"Для меня любовь – самая важная в жизни. Очень классно, когда женщина с тобой летит на одной волне. Когда слов не нужно, когда люди все чувствуют через взгляд. Но, по-моему, любовь, как и счастье, любит тишину", – откровенно признался своим поклонникам Алексей Горбунов.

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Алексей Горбунов с супругой Ириной

Продолжая отвечать на вопрос о любви и идеале красивой женщины, Горбунов поделился еще одним признанием: "Мне нравятся женщины похожие на меня, но, конечно, с лицом другим. Кстати, в этом плане меня вдохновляет Моника Белуччи. Признаюсь, это моя давняя мечта – сняться с ней в кино. Я даже сценарий уже придумал – круизный лайнер, попадающий в шторм, и единственные выжившие и оказавшиеся на безлюдном острове – это я и Моника, ну то есть наши герои. И между ними, уже довольно взрослыми людьми, вспыхивают чувства. Думаю, эта картина была бы интересна и итальянцам, и украинцам. Осталось только связаться с агентом Моники и обо всем договориться", – с улыбкой делится планами Алексей Горбунов.

А вот на вопрос, где в Киеве для актера находится место силы, он не задумываясь сразу ответил: "Почти с рождения и в течение 26 лет я прожил на Русановке. Детсад, школа, первый поцелуй, первый портвейн, первый секс. Короче, все было именно здесь. Очень люблю это место", - откровенно рассказал актер.

Алексей Горбунов на Русановке (1985 год)

Напомним, в этот же вечер 63-летний Алексей Горбунов впервые озвучил размер своей пенсии и почему из-за нее даже сменил деятельность.