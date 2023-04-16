Алексей Матиас тогда и сейчас: куда на пике популярности исчез победитель "Фабрики звезд"

Украинскому певцу Алексею Матиасу, настоящая фамилия которого Саченок, после победы на "Фабрике звезд" пророчили успешную карьеру. Он привлекал своим пением и внешностью.

Однако вскоре после триумфа на проекте артист исчез. Алексей перестал появляться на сцене и выпускать новые песни.

Редакция сайта ТСН.ua собрала все, что известно о Матиасе: почему он исчез, где находится и чем занимается.

Алексей Матиас / Фото: instagram.com/oleksiiofficial

Внезапная популярность Алексея Матиаса и победа на шоу "Фабрика звезд"

Музыкой Алексей начал увлекаться еще в юные годы. В девять лет стал одним из участников академического хора, сам научился играть на гитаре и даже основал собственную группу. Правда, Матиас решил посвятить себя антимонопольной деятельности, поступив в Киевский экономический университет.

Алексей Матиас / Фото: vido.com.ua

И все же мысли о музыке не покидали парня, поэтому он попробовал свои силы на "Фабрике звезд-3". Еще тогда композитор Константин Меладзе пророчил Алексею успешную музыкальную карьеру. В третьем сезоне проекта певцу не удалось победить. Матиас занял второе место, уступив первое артисту Стасу Шуринсу.

Через два года после "Фабрики звезд-3" Алексей принял участие в проекте "Фабрика. Суперфинал". Удача улыбнулась молодому артисту, и он занял первое место. После музыкального проекта Матиас стал очень популярен. Исполнитель ездил на гастроли, выпускал песни, например, "Ангелы не умирают", "Воздух", и пел в дуэте с известными артистами.

Неудачи в карьере и скандалы

После успеха на "Фабрике звезд" Алексей Матиас в 2012 году решил штурмовать нацотбор на "Евровидение". Однако вокруг имени артиста разгорелся скандал. А все потому, что Матиаса обвинили в фальсификации голосов, ведь его тогдашний продюсер был в полуфинале одним из членов жюри. Итак, в шаге от финала Алексей отказался от участия в конкурсе.

Алексей Матиас / Фото: instagram.com/oleksiiofficial

А в 2013 году артист стал жертвой мошенников, из-за чего потерял немалые средства, которые планировалось потратить на развитие карьеры. Матиас вместе с командой должен был ехать в Венецию, чтобы снимать клип на песню "Мистерия". Для поездки все было готово, кроме визы. Компания, которая готовила Матиасу документы, оказалась мошенницей. У артиста взяли деньги, а визу так и не оформили.

Алексей Матиас / Фото: instagram.com/oleksiiofficial

Внезапное исчезновение Алексея Матиаса со сцены и где он сейчас находится

В 2014 году Алексей Матиас покинул Украину. Артист переехал в США, где планировал дальше развивать музыкальную карьеру. Впрочем, там с музыкой не сложилось. В Лос-Анджелесе артист выпускал каверы на песни Скрябина, Океана Эльзы, а соответствующие видео публиковал на своем YouTube-канале. Однако ролики набирали небольшое количество просмотров и не были популярны.

В настоящее время певец, вероятно, живет в Лос-Анджелесе. В соцсетях Алексей последний раз опубликовал свое фото в 2019 году. Когда в Украине началась полномасштабная война, артист начал публиковать новости о российском вторжении.

В январе этого года Алексей выпустил свою первую за долгое время песню, которую посвятил Украине. Композиция называется "Саме так". Песней Алексей хотел выразить соболезнования семьям погибших, а также поддержать пострадавших в ужасной войне. Тем временем в клипе на песню Матиас показал ужасные кадры российского вторжения в Украину.

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