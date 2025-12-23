Алексей Нагрудный удивил, на кого учится его 18-летний сын: "Очень сложная профессия"

Алексей Нагрудный

Известный украинский актер Алексей Нагрудный удивил, на кого учится его сын.

Александру сейчас 18 лет. Юноша получает образование в одном из столичных вузов, а именно в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Более того, сын Нагрудного выбрал довольно необычную профессию. Александр учится на клоуна. Об этом актер сообщил на проекте "Наодинці з Гламуром".

"Учится в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств на клоунаде. Очень сложная профессия. Я очень доволен его выбором, потому что клоунада - это очень сложно", - говорит артист Анне Севастьяновой.

Алексей Нагрудный также отметил, что профессия клоуна на самом деле достаточно сложная, поскольку необходимо овладеть многими навыками: от акробатики до актерского мастерства. Тем не менее, артист гордится сыном и искренне желает, чтобы ему удалось достичь успехов, особенно в Украине.

Алексей Нагрудный с женой и старшим сыном / © пресс-служба канала "1+1"

"Есть такой нарратив, что это такая, более развлекательная профессия, но клоун должен обладать всеми искусствами цирковыми: от акробатики до актерского мастерства. Поэтому я очень доволен, что он выбрал именно эту профессию. Дай Бог, чтобы у него все сложилось и он нашел себе место не только за границей, но и у нас в Украине. Потому что по моему мнению, многие едут за границу и там обретают себе славу", - отметил актер.

