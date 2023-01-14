Алексей Панин эмоционально отреагировал на ракетный удар по многоэтажке в Днепре: "Остановите Путина"

Российский актер с начала полномасштабной войны выступил против кремлевских властей.

Российский актер Алексей Панин отреагировал на ракетный удар армии РФ по многоэтажке в Днепре 14 января.

Знаменитость был ошеломлен безжалостными действиями оккупантов и поддержал украинцев в это непростое время. Так, после трагедии на своей странице в Instagram Панин добавил фото сине-желтого флага.

"Днепр. Плачу", — написал актер.

В сторис Панин поделился жуткими кадрами с места происшествия, а также фотографией своей дочери с антивоенным плакатом и попросил остановить кремлевского диктора.

Фото: instagram.com/actor.panin

"Остановите Путина", — написал на кадрах актер.

Фото: instagram.com/actor.panin

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Алексей Панин осудил действия российских властей. Сейчас актер активно поддерживает украинцев, из-за чего в РФ его начали "отменять", а путинисты пишут ему угрозы.

Ранее звезды украинского шоу-бизнеса показали последствия ракетного удара по жилому дому в Днепре и призвали мир остановить страну-агрессора.

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