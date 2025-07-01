Алексей Суханов честно рассказал о своем неудачном опыте отношений, которые разорвал: "Это невыносимо"

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов поделился откровенными подробностями личной жизни.

Шоумен вспомнил свой неудачный опыт одних из предыдущих отношений. Алексей признался, что тогда пережил глубокую эмоциональную травму из-за того, что его просто использовали. Более того, ситуация оказалась настолько болезненной, что звезда приходил в себя еще в течение нескольких лет. В подробности Суханов по-прежнему вдаваться не стал.

"У меня были такие моменты к большому сожалению. Они меня научили многому. Когда ты отдаешь человеку все во всех смыслах, а человек благодарит тебя совсем другим — это больно и невыносимо. После этого я восстанавливался около двух с половиной лет. Это стало очередным уроком, что с людьми надо быть осторожным, потому что люди — это худшее, что есть в этом мире", — поделился ведущий в проекте "Вкусно и душевно с Размиком".

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

В свою очередь Алексей назвал свою главную черту в отношениях. По словам звезды, прежде всего он очень предан человеку, которого по-настоящему любит.

"Я очень откровенный и преданный до той степени, пока чувствую ту преданность и чувства. Потому что это крайне ценно, когда ты растворяешься в человеке и доверяешь ему, и вытерпеть использование для меня недопустимо", — добавил журналист.

Напомним, недавно победительница "Холостяка-13" Инна Белень заявила о новом этапе с возлюбленным и с какой проблемой они столкнулись.







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