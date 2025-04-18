Алексей Суханов купил квартиру в Киеве: где находится и сколько квадратов имеет

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов, который ранее объяснял свое заявление о расходах 5 тыс. грн на жизнь ежемесячно, высказался о своем имуществе.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" заявил, что имеет собственное жилье в Киеве. По словам Суханова, он приобрел квартиру в 2018 году исключительно за свои деньги, которые честно заработал благодаря публичной деятельности. К слову, площадь помещения звезды составляет 80 кв. м.

"О моей финансовой жизни очень хорошо знают два субъекта. Это я и налоговая. Мне нечего скрывать. У меня нормальная квартира, 80 квадратов. Эта квартира полностью заработана мной, куплена за мои деньги еще в 2018 году. Я никогда не сидел ни на бюджетной трубе, ни на какой-то другой. Я всегда получал свою зарплату за свой труд. Я не вел ни одного бизнеса. Я получал зарплату, которую всегда отрабатывал", - рассказал Алексей.

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Район столицы шоумен не стал рассекречивать, ведь хочет приватности. И добавляет, что не видит ничего удивительного в том, что в 51 год он смог приобрести собственное имущество в результате честного труда.

"Я не говорю, что у меня дом или 200 квадратов. Стоит, дожив до 51 года, заработать на 80 квадратов, не правда ли? Я ведь тоже себя не на мусорке нашел. Я профессиональный человек и журналист, который не копейку стоит. Я живу в моем любимом районе. В Киеве живу. И я буду жить в Киеве, и я хочу жить в Киеве, потому что я его люблю", - подытожил ведущий.

Напомним, недавно Алексей Суханов рассекретил свою сексуальную ориентацию и находится ли он сейчас в отношениях.