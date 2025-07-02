Алексей Суханов остро высказался о хвастовстве Славы Соломки отдыхом за границей во время войны

Алексей Суханов, Слава Соломко

Реклама

Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов прокомментировал кичливость своего коллеги Вячеслава Соломки, когда тот выкладывает фото и видео с отдыха за рубежом.

Ранее известный телеведущий Алексей Суханов поделился с недавно вернувшимся из путешествия ТСН.ua. Но о том, что он выезжал в Юрмалу ни в одной из своих соцсетей не сообщал. В отличие от своего друга-коллеги Вячеслава Соломки, который также имея все законные основания выезда за границу , активно кичится своими каникулами в фотоблоге.

"Реально я могу отвечать только за себя. Я не должен указывать никому, как вести себя, потому что мы все взрослые люди. Но я никогда бы не излагал такое, потому что не вижу в этом смысла. Слава, наверное, видит в этом смысл, может, ему это нравится. Но я не знаю, для чего он это сказал. (хочу подчеркнуть трижды "в очередной раз") и что? Он все равно сделает по-своему", — прокомментировал Суханов ТСН.ua активность своего коллеги в соцсетях.

Реклама

Вячеслав Соломка в Испании с другом / © instagram.com/v_solomka

Отметим, Алексей неоднократно высказывался на тему того, почему во время войны считает неуместным кичиться личной жизнью. По его словам, это очень невежливо, когда сейчас люди теряют своих близких и любимых. И подобная активность в соцсетях говорит лишь об отсутствии уважения к другим.

"Я Славе многое благодарен. То, что я не разделяю его нынешнюю философию во многих моментах - это факт, но ведь он не делает что-то такое, чтобы действительно можно было положить конец всему. Он меня не настолько сильно разочаровал. Я считаю, что нам надо быть более толерантными и спокойными. Ну хочет человек, пусть преподает", - добавил журналист.

Напомним, в недавнем интервью Суханов честно рассказал о своем неудачном опыте отношений.