Алексей Суханов откровенно рассказал о своих отношениях и планирует ли усыновить ребенка

Шоумен не скрывает, что уже много лет не одинок.

Ведущий общественно-важного токшоу "Говорить вся країна" на телеканале "1+1 Украина" Алексей Суханов рассказал о своей личной жизни.

Шоумен не скрывает, что не одинок и уже много лет находится в отношениях. Впрочем, раскрывать свою вторую половинку Суханов не желает, но признается, что очень счастлив.

"Я могу сказать, что я счастливый человек. В моем сердце и любви достаточно. Нельзя себе запрещать любовь", – рассказал ведущий в интервью для "Люкс ФМ".

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Также Суханов высказался и об усыновлении. По словам шоумена, это должно быть общее решение, а его вторая половинка пока к этому не готова. Тем не менее, ведущий не скрывает, что финансово помогает деткам, которые остались без родителей.

"Это должно быть не только мое решение, но и того человека, с которым я сейчас уже много лет вместе, являюсь моей семьей. Это должно быть общее решение. Я могу сказать только одно, что тот человек, с которым я сейчас живу, она пока не готова к этому. Я должен это тоже уважать. Но это не отменяет моей другой поддержки, в том числе и материальной", — отметил шоумен.

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Напомним, недавно Алексей Суханов отметил 50-летие. Шоумен признался, поздравляла ли его с юбилеем мама-россиянка, которая поддерживает Россию.

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