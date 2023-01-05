Алексей Суханов отпраздновал 49-летие: как нового ведущего 1+1 поздравляли коллеги

Телеведущие Маричка Падалко, Константин Грубич, Владимир Рабчун и Руслан Шарипов приняли в телесемье 1+1 ведущего Алексея Суханова. Все поздравили новенького с первым днем рождения на 1+1. Утром, еще не успел Алексей выйти из дома, как в прямом эфире "Сніданку з 1+1" ему позвонил Егор Гордеев.

И уже в студии Алексей Суханов получил особые подарки от телеведущих. Новогодний букет с хлопком – цветком, ставший мемом среди украинцев и именной торт. Новому коллеге, известному своим лаконичным стилем и образами от украинских дизайнеров, Владимир Рабчун и Валентина Хамайко подарили стильный худи – именно такой, что Алексею по вкусу. В черном лаконичном любимом цвете для повседневного гардероба. Бренд TAIYŌ (Тайо) основали телеведущие 1+1 во время полномасштабной войны. Часть прибыли учредители передают на благотворительность и помощь ВСУ, а также стремятся обеспечить рабочие места в это время.

Алексей Суханов отпраздновал 49-летие / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Алексей Суханов отпраздновал 49-летие / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Поздравляли все. Тепло и по домашнему – с объятиями, поцелуями, дружескими фото на память и искренними пожеланиями. Именно в этот день на работу вышла вся команда и нового шоу Алексея "Говорит вся страна". И уже готовит первые выпуски. Для эфиров как раз на 1+1.

Алексей Суханов отпраздновал 49-летие / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Сегодня я желаю не только себе, а всем нам. И это самое главное – победы Украины. Потому что если будет победа, все наладится и не будет препятствий, появятся миллионы возможностей, чтобы делать свое дело и любить", – сказал Алексей, а также поделился впечатлениями о новой телесемье.

Алексей Суханов отпраздновал 49-летие / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Маричка Падалко также пожелала новому коллеге встретить победу в этом году и каждый день ее приближать.

Алексей Суханов отпраздновал 49-летие / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я оказался в очень крутой семье сейчас. С командой мы должны "не подкачать", мы должны соответствовать высоким стандартам 1+1 и стать теми часами, где даже мельчайшая деталь работает так, что делает их швейцарскими".

Напомним, скоро на канале состоится премьера токшоу "Говорит вся страна" с ведущим Алексеем Сухановым. В формате журналистского расследования проект будет раскрывать детали событий, вызвавших общественный резонанс. Производством проекта будет заниматься команда продюсера Акима Галимова на 1+1.

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