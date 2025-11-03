Алексей Суханов поиздевался над своим российским паспортом и насмешил методом: "Это мой выбор"

Алексей Суханов

Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов, который недавно заговорил о своей свадьбе, раскрыл подробности своего гражданства.

Ни для кого не секрет, что звезда родился в России. Но уже с 2014 года переехал в Украину и своими поступками доказал настоящую преданность и патриотизм — разорвал все связи с РФ, начал здесь телекарьеру, выучил украинский и в публичном пространстве регулярно защищает интересы страны. Гражданство Украины Суханов получил в 2019 году, но окончательно процедуру удалось завершить только в 2022 году.

На этот раз в интервью Алине Доротюк ведущий честно признался, что на самом деле он имел два российских паспорта. С одним он сразу попрощался, бросив в огонь, а другой недействительный все же захотел еще больше обесценить с помощью рисунка. Так, на страницах Алексей маркером вывел мужской половой орган.

Алексей Суханов / © скриншот с видео

«Те черти так просто и не отпускают. Во-первых, мне туда (в РФ — прим. ред.) нельзя ехать. 2023 года закончился срок (паспорта — прим. ред.) — и лежит там. Я там нарисовал огромный… с такими яйцами и головкой. И он у меня лежит. Толстенный маркер черного цвета взял, развернул и нарисовал там… с яйцами и такие волосы. У меня их было два — один сжег, а другой — разрисовал. Там просто слишком красивый ф*к получился — жаль рисунок», — рассказал Суханов.

Знаменитость говорит, что со всем российским уже давно распрощался и сейчас «честен перед собой». В то же время звезда ни с кем из государства-агрессора не общается и полностью «отпустил ситуацию». Вместо этого, по словам Алексея, он выбрал человечность, честность и внутренние ориентиры, за которые ему не стыдно.

«Я живу свою жизнь. Поэтому я должен прожить не жизнь отца или матери, а пройтись своим путем. Соответственно я несу ответственность за свои ошибки и действия. Это мой выбор. Считаю, что на первой позиции стоит не семья, а собственные ценности. Потому что не семья делает тебя личностью, а твои ценности», — отметил ведущий.

Напомним, недавно уроженка Украины певица Елка опозорилась циничным выступлением в Москве с переделанным хитом, из которого убрала упоминание о Родине.