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Алексей Суханов показался с Тоней Матвиенко и рассказал о конфузе на премии

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Алексей Суханов показался с Тоней Матвиенко и рассказал о конфузе на премии

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Ведущий прокомментировал закаленный характер певицы.

Известный телеведущий Алексей Суханов впервые за длительное время встретился с талантливой дочерью Нины Матвиенко Тоней.

Так, вчера, 9 декабря, знаменитости посетили премию "Золоті руки", которая прошла в Киеве. На мероприятии Суханов сделал селфи с Тоней и опубликовал его в своем фотоблоге. Кроме того, он поделился историей, которая поразила его. В частности, на события планировалось выступление Тони Матвиенко. Однако этому помешали технические проблемы. В итоге артистка согласилась выступить без музыкального сопровождения и микрофона. Алексея очень тронула такая решимость певицы.

Алексей Суханов и Тоня Матвиенко / © instagram.com/suhanov.official
Алексей Суханов и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Господи, сколько в ней силы и преданности своему Делу! Встретились сегодня на одной премии, главными участниками и Героями которой были наши ребята-военные. И вдруг проблемы со звуком – такие, которые не смогли решить, и вот Тоня Матвиенко выходит на сцену и поет, без музыки и микрофона, душой поет! Обожаю, Цветочек наш! А эти глаза..!", – написал в своей публикации Суханов.

Напомним, недавно Алексей Суханов жестко раскритиковал "хороших русских". И объяснил, почему так категорично настроен.

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Дата публикации
Просмотры
1760
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