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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
486
Время на прочтение
2 мин

Алексей Суханов получил статус "иноагента" в России: ведущий резко ответил оккупантам и послал их

Ведущий годами демонстрирует свою четкую проукраинскую позицию.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Алексей Суханов

Алексей Суханов / © пресс-служба канала "1+1"

Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов высказался о своем статусе иностранного агента, которым его наделила Россия, из-за публичной поддержки Украины в войне.

Так, в фотоблоге знаменитость признался, что совсем не следит за новостями из государства-террористки. Поэтому о своем так называемом "иноагентстве" узнал из уст близких, которые начали его поздравлять с таким достижением. И после этого Суханов еще больше высмеял нелепые диктаторские законы РФ и опубликовал медаль, где виднеется его новый статус. А под ней звезда метко выразил свою реакцию на это: "Спасибо. Плевать!".

Алексей Суханов о статусе иноагента в РФ / © instagram.com/suhanov.official

Алексей Суханов о статусе иноагента в РФ / © instagram.com/suhanov.official

Телеведущий в публикации подчеркнул, что свою позицию не собирается менять, поэтому и в дальнейшем будет стоять на стороне Украины. К тому же еще больше решил разгневать россиян и довел оккупантов до истерики напоминанием, что он считается гражданином Украины уже около пяти лет, ведь имеет соответствующий паспорт.

"Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять. Оказалось, что - цитата - "минюст рф внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо. Плевать!" - отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные - за российским кораблем, потому что паспорт у меня один - паспорт Украины!" - подчеркнул Алексей.

Напомним, недавно украинского продюсера-предателя Юрия Бардаша Украина наказала за распространение пропаганды РФ во время войны.

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Дата публикации
Количество просмотров
486
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