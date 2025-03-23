Алексей Суханов после массированного обстрела Украины гневно разнес россиян и Путина: "Банда деб*лов"

Известный телеведущий Алексей Суханов публично прошелся по россиянам и диктатору владимиру путину.

Вражеская армия ежедневно проливает кровь украинцев и наносит массированные удары по нашей территории. Так случилось и в ночь на 23 марта, когда оккупанты выпустили почти 150 беспилотников по Украине. Звезда не сдержался и в очередной раз напомнил россиянам об их цинизме и аморальности. В своем публичном заявлении в Instagram на понятном для врагов языке с нецензурной лексикой пожелал им возвращения в их семьи всех тех преступлений, которые они совершили невиновным украинцам.

Публикация Алексея Суханова / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Пусть каждому из вас вернется бумерангом и в той мере, насколько вы поддерживаете терроризм своей страны и шайку циничных деб*лов у власти! Ваш "вожак" заявлял про "денацификацию" в соседней независимой стране, а на самом деле "ребром" стоит вопрос санации вашего, так называемого, общества – вопрос безопасности мира и цивилизованных форм жизни… Вы – та лишенная мозга бактерия, которая не ведает сытости, границ, адекватности… Короче, как были у*бками, не способными делать "работы над ошибками" на протяжении всей своей "гнилой" истории, так и остались уё*ками!" – написал Суханов.

Напомним, 23 марта в дом актера Андрея Исаенко в Киеве упали обломки вражеского дрона. Артист рассказал о самочувствии и призвал помочь.

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