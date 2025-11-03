Алексей Суханов признался, кто заплатил его команде за съемки фильма об Оле Поляковой

Алексей Суханов и Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов, который недавно рассказал об уничтожении своего паспорта РФ, раскрыл детали съемок фильма об Оле Поляковой «Все буде добре, Оля».

Знаменитость поделился, что вместе с командой взялся за историю артистки из-за интереса к ней. И все же свои деньги в съемки кино не вкладывал. Суханов отметил, что финансированием проекта занимался продюсер певицы Михаил Ясинский, который и предложил ему занять новую профессиональную роль.

«Мы не можем снимать фильм про Олю Полякову за собственные средства при всем моем уважении к ней. Он (Михаил Ясинский — прим. ред.) находил деньги», — пояснил Суханов в интервью Алине Доротюк.

Такой опыт новоиспеченный режиссер называет «интересным» и в дальнейшем не исключает возможности создания подобных лент, но уже о других личностях. А в фильме «Все буде добре, Оля» главной целью, по словам Алексея, было не только раскрыть творческий путь певицы, но и показать изменения каждого во время войны.

«Михаил Ясинский вышел с предложением после того, как в прошлом году мы сделали большое интервью. Ему пришло в голову, что надо сделать фильм. Такой фильм, который бы исследовал трансформацию каждого из нас, отталкиваясь от Оли. К Оле можно по-разному относиться, но ее сильная сторона — это то, какая она есть. Во-вторых, мы сейчас настолько без подзарядки, что надо было взять аккумулятор, который бы можно было подключить под все. Нам надо было показать разрез общества и вдохновиться», — поделился звезда.

