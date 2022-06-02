Алексей Суханов признался, почему не уничтожил свой российский паспорт: "Хотел сжечь"

Известный телеведущий Алексей Суханов, получивший в начале февраля этого года украинское гражданство, рассказал, что сделал со своим российским паспортом.

Так, знаменитость признался, что хотел сжечь документ. Впрочем, не сделал этого по веской причине. Как отметил Суханов в интервью "Славе+", его недвижимость в Юрмале записана на российский документ.

"Только это сейчас меня сдерживает от того, чтобы его или выбросить, или написать там "путин ху*ло" и отправить письмо в российское посольство или российское МВД. У меня два российских паспорта, завернул в бумагу и положил", — отметил он.

Также Суханов поделился, что, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, его знакомые предлагали воспользоваться российским паспортом и уехать.

"Знакомая спросила: "А почему ты не уезжаешь?". А как я могу уехать, я вообще не вижу смысла уезжать. Я здесь живу, работаю. Здесь мой дом, куда я поеду. Я просто положил трубку", — рассказал ведущий.

Алексей Суханов получил украинский паспорт / Фото: instagram.com/suhanov.official

Кроме того, знаменитость решил еще раз подчеркнуть, что не связывает себя с Россией.

"Сейчас я гражданин Украины. Прошу всех раз и навсегда понять это! Еще до начала войны, когда это х*йло подписало что-то там о ЛДНР... Я тогда уже в Instagram опубликовал пост... С тех пор я окончательно не связываю себя с Рашей", – заявил он.

Напомним, Алексей Суханов родился в России. В 2011 году он начал работать ведущим на одном известном телеканале. С началом войны на Востоке Украины Суханов окончательно переехал в Киев. Только через восемь лет он официально стал гражданином Украины.

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