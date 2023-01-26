Алексей Суханов признался, продолжает ли общаться с родственниками из РФ: "Я вычеркнул Россию для себя навсегда"

Новый ведущий 1+1 Алексей Суханов, который будет вести проект "Говорит вся страна", поделился, общается ли сейчас с родными из России.

Как известно, у ведущего российское происхождение, но в 2014 году окончательно переехал в Киев. Через несколько лет выучил украинский язык и в 2019 году получил украинское гражданство.

С началом полномасштабного вторжения Суханов выступил с осуждением российской агрессии и вступил в киевское ТРО. Сейчас телеведущий оборвал все связи с родственниками из России и не сожалеет об этом.

"Необратимо пошел период жизни, который был по ту сторону границы. И те, кто был с той стороны, тоже ушли. Сейчас мои самые дорогие люди, моя жизнь и мое будущее в Украине и Киеве. Есть украинский паспорт. Страна доверила мне быть своим гражданином, что я очень ценю, стараюсь много работать на благо общества, ведь ценность на самом деле не в родстве. Людьми мы остаемся, если разделяем и отвечаем системе ценностей! Я предпочитаю оставаться человеком, а не "играть в команде семьи", какой бы она ни была! Тем более когда взгляды родственников никак не совпадают с моими! Думаю, что даже в Юрмале, где у меня есть квартира, мне будет не комфортно – там достаточно много россиян. А это теперь стало для меня непреодолимым барьером. Просто на уровне физиологии!" – сказал Суханов в интервью для "Фактов".

Алексей Суханов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ведущий подчеркнул, что для него пойти на какой-то диалог с той стороной будет означать предать память тех, кого с нами уже нет.

"Я никогда не прощу и не забуду того, что делает россия. Для меня пойти на какой-то диалог с той стороной – предать память тех, кого с нами уже нет. Поэтому я вычеркнул россию для себя навсегда. С россией меня больше никогда ничего не будет связывать. Не осталось никого от той жизни. Мы перестали общаться и с родственниками. У меня просто нет желания. Ведь ценность, на самом деле, не в родстве. А пустые разговоры о братском народе – полная чушь", — сказал Алексей.

Напомним, 4 января Алексей Суханов отметил день рождения. Ведущему исполнилось 49 лет. По этому случаю новые коллеги ведущего на 1+1 Маричка Падалко, Константин Грубич, Владимир Рабчун и Руслан Шарипов устроили Суханову настоящий сюрприз.

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