Алексей Суханов признался, сколько денег тратит в месяц: "Не время экономить"

Телеведущий Алексей Суханов рассказал, как распределяет свой бюджет во время войны.

По словам ведущего "Говорить вся країна", ему не нужно много денег на то, чтобы устроить свою жизнь. Основные расходы Алексея идут на поддержку своего имиджа как ведущего, а также благотворительность.

"Я трачу деньги на билеты в театр. Это моя позиция, я хожу туда не по приглашениям, я хожу по билетам. Это труд актеров, который нужно уважать. Я не так много для жизни потребую. Я езжу за рулем, соответственно, трачу на бензин. Стрижка дважды в месяц, потому что мы все же должны хорошо выглядеть, чтобы вдохновлять и показывала всему миру, чтобы не случилось, мы несокрушимы. Мы должны хорошо одеваться - не дорого, а красиво, стильно. Еще я покупаю корм для хвостиков, поддерживаю приюты", — рассказал Суханов в интервью "Слава+".

Алексей Суханов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сейчас, как поделился ведущий, его бюджет в месяц составляет около тысячи долларов. К тому же во время войны Алексей принял решение не экономить на себе, а жить здесь и сейчас.

"Мне нужна где-то тысяча долларов, где-то может немного больше. Раньше я откладывал деньги, а сейчас не время экономить, мне кажется. Сейчас происходит переоценка ценностей. Я не осознаю, как сейчас можно экономить. Я получаю зарплату, слава Богу, у меня есть работа. Я для себя осознал, решил, что сейчас не пора экономить или откладывать деньги. Всю свою зарплату я использую на другие цели", — рассказал он.

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

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