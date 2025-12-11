Алексей Суханов раскрыл подробности первого брака: как выглядела его экс-супруга и причина разрыва

Алексей Суханов / © скриншот с видео

Известный телеведущий Алексей Сухановоткровенно поделился подробностями о своих отношениях с бывшей женой Ольгой и признался, какие ошибки привели к разводу.

Ранее в Сети было известно лишь о том, что официально шоумен был женат один раз на россиянке по имени Ольга. Они познакомились на старте карьеры журналиста и их брак в 2016 году распался. На этот раз Алексей сделал исключение и рассказал, что вместе они были на протяжении 13 лет. По словам Суханова, именно любовь жены стала причиной их свадьбы.

«Я никогда не думал, что надо жениться. У меня не было такого. Женился, потому что Олечка того хотела. И это очень хорошо. Она любила и я это чувствовал. А когда я это понимал, то как же я мог отказать. У нас были доверительные отношения. 13 лет были вместе. У нее новая жизнь и я счастлив. Я очень благодарен и уважаю этого человека. Благодарен ей за каждое мгновение, которое она посвятила мне. Единственное, что успокаивает меня и ее — опыт», — поделился в интервью Славе Демину звезда.

Алексей Суханов с экс-супругой Ольгой / © скриншот с видео

Суханов говорит, что причиной развода был ряд недоразумений. В их подробности он не стал вдаваться. Впрочем, признал, что его вины все же больше в том, что брак распался. Тем не менее, с тех пор ведущий пересмотрел свое прошлое и усвоил определенные уроки.

«Она терпела меня. Потому что у меня крайне плохой характер, я козерог. Если бы мы были такими умными, как сейчас, то тогда бы не наделали ошибок. Я делал ошибки. Могу сказать, что сейчас во многих моментах бы так не поступил. Когда человек тебя любит и ценит — огромное счастье, которое надо беречь. Мне кажется я сделал работу над ошибками», — подчеркнул Алексей.

Алексей Суханов / © скриншот с видео

Кроме того, знаменитость объяснил, почему за годы романа у него с Ольгой не родились дети. По словам Суханова, этому поспособствовало тогдашнее трудное финансовое положение. Он признается, что сожалеет о том, что тогда не мог себе позволить стать отцом.

«У меня не было таких доходов, чтобы я мог позволить стать отцом. Меня так воспитали — я не мог повесить своего ребенка на кого-то. Это моя ответственность. Жалею, что не было детей, потому что не было для этого необходимых обстоятельств», — пояснил телеведущий.

