Алексей Суханов раскрыл правду о позиции Софии Ротару во время войны и где она: "Мы общаемся"

Алексей Суханов и София Ротару

Известный телеведущий Алексей Суханов раскрыл подробности жизни Софии Ротару во время войны.

Как известно, артистка уже длительное время не появляется на публике и избегает интервью. Тем не менее, София Михайловна время от времени публикует сториз в Instagram с соболезнованиями после очередных российских обстрелов Украины. Долгое время поговаривали, что певица находится за границей. Однако Суханов утверждает, что это не так.

Шоумен отмечает, что время от времени общается с Ротару. По его словам, она сейчас проживает в Украине. Ведущий объяснил, что она избегает публичности из-за своего состояния. И хотя Алексей не стал вникать в подробности, но отметил, что не стоит исключать возможности возвращения Софии Михайловны к фанатам с большим интервью через некоторое время в будущем.

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

"София Михайловна сейчас находится в Украине. Это я точно знаю, мы общаемся. Она хочет дать интервью и готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии и душевном, и, самое главное, физическом, чтобы это сделать. Но слава Богу, она здесь, она жива, она с Украиной. Думаю, что это интервью будет. Просто надо дать человеку время, потому что у каждого свой порог боли и непереносимости, и усталости, и опустошенности", - отметил Суханов в интервью "И Грянул Грэм".

