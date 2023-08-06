Алексей Суханов расплакался, говоря о маме-россиянке, которую не смог поздравить с днем рождения

Ведущий проекта "Говорить вся країна" Алексей Суханов не смог сдержать слез, когда говорил о своей маме-россиянке.

В разговоре с актрисой Адой Роговцевой в программе "Говорить Суханов" ведущий признался ей, что не сумел пересилить себя и поздравить маму с днем рождения, которое она праздновала 2 июля:

"2 июля я не нашел в себе силы поздравить маму с днем рождения. Если честно, мне это болит. Потому что... Она же родила меня, я все равно остаюсь ее сыном. Однако у меня реально нет сил ни на что, что связано с тамошней жизнью. И даже нет сил взять трубку, в которой до сих пор ее номер телефона. Я его не удалил, несмотря на то, что вычеркнул большую часть своей прошлой жизни", – начал Суханов, едва сдерживая слезы.

Алексей Суханов

Алексей Суханов

У Ады Роговцевой ведущий поинтересовался, как бы она поступила на его месте 2 июля. В свою очередь Ада Николаевна отметила, что она "всепрощенка" и сначала она пытается разобраться в ситуации, а потом если даже не простит, но продолжит общаться и объяснила почему:

"Потому что я знаю, что оттуда все равно что-нибудь вытащу для себя. Это эгоистическая такая вещь. Я же не знаю ничего, о чем ты говоришь. Но я знаю, что ты недополучил объятий, нежности, радости, поцелуев, тревог за тебя. Этой трепетности у тебя нет. А это большая радость… Но, если человек перешел грань, он для меня прекращает существовать. Поэтому я тебя понимаю", – ответила Суханову Ада Николаевна.

Алексей Суханов

Как известно, Алексей Суханов родом из россии. В 2014 году ведущий окончательно перебрался в Киев. Через несколько лет выучил украинский язык и в 2019 году получил украинское гражданство. С родными из россии, которые верят местной пропаганде и не верят родному сыну, Суханов оборвал все связи.

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