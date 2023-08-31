Алексей Суханов рассекретил, что сделал со своим российским паспортом: "Никогда об этом не говорил"

Ведущий шоу "Говорить вся країна" Алексей Суханов впервые рассказал, что сделал со своим российским паспортом.

Шоумен не собирался об этом говорить, ведь не хочет, чтобы сложилось такое впечатление, что он хайпует на этой теме. От российского паспорта Суханов избавился, ведь ему не нужны документы страны-агрессора.

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Я дал официальное обещание Украине, государству, своим нынешним землякам. Для меня честь быть земляком украинцев, поэтому я больше никогда не воспользуюсь тем документом. Так что я его уничтожил, никому об этом не говорил, считаю, что и не надо об этом говорить, чтобы это не было использовано в разрезе "Суханов делает шоу", Суханов никогда не устраивал ни одного шоу! Я тихо лишился его, чем положил конец всему, что меня связывало с россией", — рассказал ведущий в интервью "24 Каналу" .

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Отметим, что Алексей Суханов получил украинское гражданство в феврале прошлого года и официально стал украинцем. Из россии в Украину ведущий окончательно переехал еще в 2014 году, когда страна-агрессор развязала войну на Донбассе. После получения гражданства Суханов не сразу лишился российского паспорта. Как ранее говорил шоумен, у него на те документы была зарегистрирована недвижимость в Юрмале, поэтому после переоформления паспорт россии ведущему больше не нужен.

Напомним, в россии у Алексея Суханова остались родственники, в том числе мама. Однако ведущий разорвал с ними все связи, ведь они верят российской пропаганде, а не ему. Для шоумена это было очень больно. Когда Суханов говорил, что не смог переступить через себя и поздравить маму с днем рождения, не смог сдержать слез.

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