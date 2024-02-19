Алексей Суханов рассекретил, кто является его утешением во время войны и что считает не ко времени

Также знаменитость поделился, как реагирует на обращение россиян к нему.

Сегодня, 19 февраля, в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нового сезона общественно-важного ток-шоу "Говорит вся страна".

Так, ведущий проекта Алексей Суханов в эксклюзивном интервью для сайта 1+1 поделился подробностями о том, кто дарит ему утешение и любовь во время полномасштабного вторжения и что считает неуместным сегодня.

По словам ведущего, своим подарком судьбы он считает собачку Арчи, которая помогает отвлекаться от стресса и страшных новостей. Именно животные и дети, по мнению Алексея, являются главным успокаивающим сегодня, которые дарят безграничное количество любви:

"Большой радостью для меня является моя собачка Арчи. Он как ребенок, за которого я отвечаю. Это невероятное создание и настоящий подарок Бога. Считаю, что нельзя сейчас чувствовать одиночество. По моему мнению, и дети, и хвостики являются одинаково большой ответственностью. Они бесплатно, без какой-либо личной пользы дарят вам свою любовь. Окунувшись в эту любовь, можно приглушить собственную боль", - рассказывает Алексей Суханов.

Алексей Суханов – ведущий ток-шоу "Говорит вся страна"

Знаменитость также признается, что ему время от времени приходят сообщения от россиян, на что у Алексея всегда краткий ответ:

"Однажды чудак написал: "Ну что ты уже так говоришь?", это он о так называемой россии. В ответ получил мою "аналитику", подкрепленную хорошим высказыванием. У меня с ними разговор прост. С россиянами должны общаться только психиатры и антропологи", – объясняет телеведущий.

Алексей Суханов – ведущий ток-шоу "Говорит вся страна"

Кроме того, Суханов отметил, что главной его целью является помощь украинским бойцам. Поэтому считает, что неуместно сейчас откладывание денег на собственные нужды:

"У меня не время экономить свою зарплату, когда знаю, что могу деньгами кому-то помочь. Не совсем доверяю фондам: более благосклонен к адресной помощи. Однако в этом вопросе нужно также сохранять здравый смысл и иметь хотя бы какую-то финансовую подушку. Но проходить мимо ситуацию, когда знаешь, что можешь помочь – это точно не ко времени", – признается знаменитость.

Алексей Суханов – ведущий ток-шоу "Говорит вся страна"

Смотрите первый эпизод нового третьего сезона "Говорит вся страна" 19 февраля в 19.30 на телеканале "1+1 Украина".

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