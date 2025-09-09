Алексей Суханов резко высказался о Насте Каменских и дал ей острый совет: "Она двужопая"

Алексей Суханов, Настя Каменских

Реклама

Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов прокомментировал недавний скандал, в который попала Настя Каменских.

На днях в Киеве прошли съемки нового проекта Елены Мозговой "Мой Music Hall". Телеведущий Алексей Суханов тоже участвовал в концерте - вместе с певицей Наталией Бучинской они спели свой хит "Любовь без грима".

Уже за кулисами Алексей поделился с ТСН.ua своими мыслями о разгоревшемся на прошлой неделе скандале в шоубизнесе. Речь идет о Насте Каменских, которая в Майами прямо со сцены заявила, что ей "неважно, на каком языке говорить". После этого она потеряла репутацию и сотрудничество с известным брендом.

Реклама

"Если бы я был руководителем того ювелирного бренда, я бы тоже прекратил сотрудничество. Потому что считаю, ее поведение недопустимо. Я не ярый сторонник того, чтобы человека определяли по языковому признаку, но ее высказывания были обесценивающими, пренебрежительными и оскорбительными для нормального, здорового человека", - прокоментировал Суханов ТСН.ua.

Телеведущий Алексей Суханов в свое время оставил все в России и переехал в Украину / © instagram.com/suhanov.official

По словам телеведущего, эта ситуация произошла, в частности, из-за того, что Каменских потеряла связь с реальностью и не имеет собственной позиции. Более того, Суханов обвинил артистку в "двухжопости и желании зарабатывать деньги на русскоязычной аудитории за рубежом.

"Уехав, она потеряла связь с реальностью. И я бы ей посоветовал вернуться сюда, хотя бы на сутки, и пойти, например, на Майдан или в Михайловский собор. И вот не торопясь, просто посмотреть в глаза погибших ребят, мужчин, женщин. Так сказать, вернуться к реальности, адекватности, к критическому здоровому мышлению.

Почему она так сказала? Просто у нее нет своей позиции и она хочет зарабатывать деньги. Я понимаю ее, почему она хочет нравиться этой русскоязычной публике, выходцам из России. Чтобы они ходили на ее концерты, платили деньги. Ну, тогда так и признай. Тогда так и скажи: "Мне по барабану, что у вас здесь делается, я хочу зарабатывать деньги". Так хотя бы честнее будет. А так, она демонстрирует только двужопость. Она двужопая", - не сдерживая эмоции сказал Суханов.

Реклама

Певица Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Отметим, Алексей неоднократно высказывался на тему того, почему во время войны языковой вопрос действительно очень важен. И в комментарии для ТСН.ua он снова объяснил свое мнение.

"Послушайте, украинский язык имеет значение, как любой другой язык. Если бы язык не имел значения, то, так называемая, Россия так осатанело не лоббировала бы здесь свой "язык". Вот это надо наконец-то понять. Почему Россия бьется за свой "язык"? Да потому что он действительно имеет значение. Пожалуйста, ты можешь не разговаривать на этом языке, но ты должен уважать, ценить и признавать, что это имеет значение. Тем и отличается, в частности, украинец гражданина России. Своим языком, сознанием, идентичностью", - добавил журналист.

Напомним, ранее певица Алла Кудлай тоже высказалась о скандале вокруг своей крестницы Насти Каменских.