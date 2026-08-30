Алексей Суханов шокировал признанием о серьезном диагнозе, который он игнорировал шесть лет

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Украинский телеведущий Алексей Суханов откровенно рассказал о сахарном диабете и признался, что эта опасная болезнь могла развиваться в его организме годами, пока он продолжал работать в изнурительном ритме.

Ведущий не сразу понял, что постоянная усталость имеет гораздо более серьёзную причину. Он годами не связывал ухудшение самочувствия с тяжёлой болезнью. Между тем организм постепенно терял силы. Рабочий график не позволял остановиться и уделить достаточно внимания собственному состоянию. В конце концов наступил момент, когда продолжать в привычном темпе стало практически невозможно. Именно тогда анализы открыли Суханову правду о его здоровье.

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«Когда у меня действительно уже совсем не осталось сил, и когда врач посмотрел на мои анализы и в крайней растерянности сказал: „Я не знаю, как вы еще держитесь“, — именно так я и узнал о своём диабете», — вспомнил ведущий в интервью РБК-Украина.

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Алексей Суханов / © скриншот с видео

По словам Алексея Суханова, он не спешит подробно рассказывать публике о своих проблемах со здоровьем. Ведущий пояснил, что на фоне событий, которые переживают украинцы, он не хочет чрезмерно привлекать к себе внимание. В то же время своей историей он затронул важную тему, ведь симптомы серьезных заболеваний люди нередко объясняют переутомлением, стрессом или последствиями напряженной жизни.

Отдельно Суханов обратил внимание на распространенное представление о причинах сахарного диабета. Он подчеркнул, что связывать заболевание исключительно с любовью к сладкому — ошибочно, а одним из серьезных факторов риска считает постоянное психоэмоциональное напряжение.

«Сахарный диабет — это не только из-за сладостей. Это стрессы, в этом и заключается огромная проблема», — подчеркнул Суханов.

Алексей Суханов / © скриншот с видео

Ведущий также призвал не игнорировать постоянную усталость и изменения в самочувствии, а при необходимости обращаться к врачам и следить за состоянием здоровья.

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Напомним, недавно Алексей Суханов откровенно признался, что во время обстрелов думал об отъезде из Украины.

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