Алексей Суханов со слезами на глазах раскритиковал безразличие украинцев и сделал заявление: "Это бред"

Алексей Суханов

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов обратил внимание на недостаток некоторых украинцев.

Шоумен регулярно подчеркивает, что является поклонником четырехлапых друзей. Поэтому вспомнил, как накануне одной из Пасхи его возмутило безразличие украинцев возле церкви. В частности, как люди в ожидании освящения корзин не позаботились о собаке, которая сидела рядом голодной.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Суханов не сдержал слез и эмоций, поэтому призвал общество быть более внимательным к животным. По мнению звезды, все чаще люди теряют свою человечность за стенами церемониальности.

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

"В прошлом году на Пасху я увидел фотографию, как со своими корзинами с пасочками и яйцами раскрашенными стоят ждут попа, который будет их водой обливать, а рядом собака. У нас все на изнанку. И это ваше право (идти в церковь — прим. ред.), но если сидите какой-нибудь голодный хвост, не ждите на того попа. Потому что, если вы накормите хвост, это и есть общение с Богом. Вы Бога накормили. Все это такой бред! И вот за этим бредом, церемониальностью теряется самое главное — правда и вера, подлинная вера. Ну, почему они там стояли? Я бы реально достал бы эти яйца. Я бы ему дал. Он уже голоден был!" — отметил Суханов, не сдерживая слез.

Напомним, недавно Алексей Суханов рассказал о живущей в РФ маме и общается ли с ней.