Алексей Суханов со слезами на глазах вспомнил, как 24 февраля ему позвонила мама-россиянка

Телеведущий Алексей Суханов, который родился и жил до 2014 года в РФ, вспомнил, как для него началась война.

Знаменитость рассказал, что 24 февраля он был просто в шоке и не верил, что Россия начала полномасштабное вторжение. Впрочем, бежать из Украины Суханов даже не думал. Ведущий вступил в ряды терробороны, где прослужил два месяца, когда оккупанты были в Киевской области.

"Мы пытались как-то контролировать ситуацию. Дежурили мы в нашем районе. Мы, конечно, навели порядок в подъезде: закрыли двери и все заклеили. И мы пошли с соседом в терроборону", — вспомнил знаменитость в ЖВЛ.

Алексей Суханов

Тем временем родные Суханова, которые находятся в Росссии, не поддержали ведущего. Знаменитость со слезами на глазах вспомнил, как ему 24 февраля позвонила мама.

"Мама в начале полномасштабного вторжения позвонила по телефону и сказала: "Давай уже возвращайся домой". Я говорю: "То есть? Мой дом здесь. Может, ты до сих пор этого не поняла с 2014 года, но мой дом здесь. И у меня нет другого дома", – вспомнил Суханов.

Алексей Суханов

Ведущий признался, что вообще шокирован поведением россиян. По его мнению, жители страны-агрессора не понимают масштаб трагедии, совершённой РФ.

"Я шокирован из-за того, как они не понимают того, что происходит. Они, конечно, так и не поняли, что произошло 24 февраля. Все эти протесты, которые сейчас там продолжаются, вроде бы эти протесты, и эти опасения, и эта суета – все это вызвано ни пониманием сути трагедии, которая к большому сожалению произошла 24 февраля. Это вызвано лишь их страхом. Они спасают только свои задницы", — добавил Суханов.

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Напомним, Алексей Суханов родился в России. В 2011 году он начал работать ведущим на одном из украинских телеканалов. С началом военного конфликта на Востоке Украины Суханов окончательно переехал в Киев. Впоследствии знаменитость получило украинское гражданство.

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