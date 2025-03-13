Алексей Суханов стал певцом и удивил дуэтом с известной артисткой

Известный телеведущий Алексей Суханов одновременно решил покорять украинский шоу-бизнес и вернуться на театральную сцену. В один день у него прошли сразу две творческие премьеры.

Самым неожиданным сюрпризом для поклонников ведущего стал его дуэт с известной певицей Наталией Бучинской. Песня называется "Така любов". Первыми его услышали зрители на концерте народной артистки. Всеми подробностями Алексей поделился с ТСН.ua.

"Идея дуэта с Натальей Бучинской поступила именно от нее! И, если честно, для меня это стало неожиданностью – петь с Легендой!" Смогу ли? Не подведу? Справлюсь ли и оправдаю ожидания?" — накрыли меня вопросы! Но такая поддержка и со стороны Натальи, и ее команды, в частности, директора — Андрея Стадницкого — человека космического креатива сделали свое дело", — эмоционально поделился с ТСН.ua Суханов.

Алексей Суханов и Наталья Бучинская / Фото: instagram.com/suhanov.official

На видео в Сети, которыми делятся зрители концерта, видно, насколько артисты тепло друг к другу относятся, и как Алексей немного волнуется.

"Стоять на сцене с Натальей — это, словно, во сне кататься на облаке — настолько легко и в то же время вдохновенно! Звезда, которая энергетикой своего таланта может всколыхнуть и поднять целый зрительный зал, не может не успокоить на сцене хрупкую душу 51-летнего журналиста", - рассказал Суханов после своего дебюта в роли певца на большой сцене.

Телеведущий Алексей Суханов покоряет шоу-бизнес: с какой известной певицей у него дуэт

Кстати, именно в этот день у телеведущего также прошла премьера и на театральных подмостках. Спектакль называется "Футбол в Судный день", а поставила его на сцене театра "Сузір'я" известная режиссер Екатерина Степанкова, дочь легендарной Ады Роговцевой.

Алексей Суханов/фото: Елена Кириченко-Поволоцкая

Алексей Суханов/фото: Елена Кириченко-Поволоцкая

"Мой герой — человек, который ищет и отстаивает правду. Маленький человек с большим бременем в душе и на сердце, живущий с большой виной перед отцом из-за измены, — рассказывает нам Суханов. — Что общего с героем? Наверное, беспомощность перед бесмыслицей и жесткой сутью человеческого мира. Степанкова - гениальный режиссер и человек необъятной глубины и знаний. И все это в кругу мощных мастеров сцены: Ксении Николаевой, Анатолия Ященко, Виктора Жданова! Это и работа, и школа, и вдохновение, и честь для меня. И, конечно, счастье испытания!".

Напомним, телеведущий вернулся на театральную сцену после 6-летней паузы – когда он участвовал в постановке "Весна для Гитлера".

Кстати, коллега Суханова, телеведущая Елена Кравец также неожиданно заговорила об смене своей деятельности.

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