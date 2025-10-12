Алексей Суханов удивил своим скандальным увольнением с российского канала из-за правды об Украине

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов, который недавно раскрыл правду о позиции певицы Софии Ротару во время войны, вспомнил свое скандальное увольнение с одного из российских телеканалов.

В Украину шоумен переехал в 2014 году. До этого же он работал также в России. О российском периоде в своей карьере ведущий сейчас не вспоминает. Однако на YouTube-канале "И Грянул Грэм" журналист вспомнил, как из-за правды столкнулся с увольнением. Неприятный опыт в карьере ведущего состоялся в 2008 году. Именно тогда продолжалась одна "газовых войн" между Украиной и Россией. Страна-агрессор, конечно же, прибегала к пропаганде и обвиняла во всем украинское правительство. Тем временем Алексей Суханов не стал подыгрывать пропаганде и выдал правду, за что его со скандалом уволили.

"Мой громкий уход в 2008 году, когда меня уволили во время одной из "газовых войн" между Москвой и Киевом. Меня уволили именно за украинский вопрос. Я прочитал сообщение "Интерфакса", которое подтверждало, что Киев держат в изоляции и никаких предложений от Москвы не поступало. Я прочитал, что Киев наоборот прислал "Газпрому" свои предложения для того, чтобы урегулировать этот вопрос и чтобы не сводить его в тупик. И меня из-за этого уволили", - вспомнил шоумен.

Отметим, в 2012 году Алексей Суханов начал работать на одном из украинских телеканалов, причем совмещал это с работой на российском. В 2014 году журналист поддержал Евромайдан. Наконец, ведущий уволился с российского телеканала, окончательно выехал из РФ и поселился в Украине.

