Алексей Суханов впервые рассказал о своей неизлечимой болезни, от которой страдает пять лет

Алексей Суханов / © пресс-служба канала "1+1"

Реклама

Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов впервые рассказал, что страдает от неизлечимой болезни.

Шоумен признался, что достаточно безответственно относится к своему здоровью. Пока не испытывает каких-либо конкретных проблем, он не идет к врачам. Недавно Алексей Суханов решился на обследование, ведь у него уже просто не было сил. В интервью Екатерине Трушик шоумен признался, что врачи у него обнаружили сахарный диабет. Более того, от этой болезни ведущий страдает уже в течение пяти лет.

“Я безответственный человек, и пока мне организм не скажет: “Все, кранты”, — я никуда не пойду. У меня, кстати, так оказался сахарный диабет. Оказывается, он у меня уже пять лет, а его обнаружили недавно. У меня просто не было сил: ни физических, ни эмоциональных. “Я прихожу к врачу. А потом он говорит: “А я не знаю, как вы работали с такими анализами, где вы силы брали“. Он мне сказал, что сахарный диабет, и началось лечение”, — признался ведущий.

Реклама

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

В настоящее время у Алексея Суханова уже продолжается лечение. Правда, недуг неизлечим, однако необходимо поддерживать состояние здоровья. Ведущий должен пить таблетки, соблюдать режим питания и измерять уровень сахара в крови. Правда, шоумен признается, что не выполняет все рекомендации врачей.

“Я сейчас не понятно как принимаю эти таблетки. Мне еще сказали три раза есть в день и колоть себе палец, чтобы измерять сахар. Я не колю себе палец… Я и таблетки забываю принимать… Ну я такой человек. Я — фаталист: сколько с рождения тебе было назначено, столько ты и проживешь”, — добавил шоумен.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева неожиданно показалась в больнице. Знаменитость уже объяснила, что произошло и почему ей понадобилась помощь медиков.