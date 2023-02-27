Алексей Суханов заговорил о своей второй половинке: "Лишь бы не сглазить"

Ведущий поделился, как полномасштабная война повлияла на их отношения.

Новый ведущий 1+1 Алексей Суханов, который будет вести проект "Говорить вся країна", заговорил о своей избраннице.

В частности, шоумен признался в ЖВЛ, что в их отношениях все отлично. Полномасштабная война в Украине только укрепила их как пару.

"Лишь бы не сглазить, а то в 50 лет остаться одинокой ж*пой не совсем хочется. Все хорошо", — поделился знаменитость.

Однако и ссоры между влюбленными бывают. Суханов говорит, что работает над своими ошибками.

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Учусь разговаривать, учусь обходить конфликты. Я тоже крайне эмоциональный человек и от себя требую во многих моментах все же более сдержанной позиции, пытаюсь овладеть собой в определенный момент, когда хочется взорваться", — отметил Алексей.

Суханов также признался, почему держит личность своей возлюбленной в тайне. По словам знаменитости, его избранница не желает быть публичной, а он, в свою очередь, уважает ее решение.

"Я мог бы рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не желает, разве я могу нарушать это правило?" – отметил Алексей.

Алексей Суханов о проекте "Говорит вся страна", отношениях и будущем пополнении – эксклюзив ЖВЛ

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