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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
481
Время на прочтение
1 мин

Алексей Суханов заявил о первых шагах в усыновлении: "Будут через два года"

Шоумен скоро решится на пополнение в семье.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Алексей Суханов

Алексей Суханов

Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов заинтриговал предстоящим пополнением в семье.

51-летний шоумен в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" заговорил об отцовстве. Суханов намекнул, что скоро станет отцом. Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что находится на пути к усыновлению. И порадовал, что новые члены семьи могут появиться уже через несколько лет.

"Я чувствую, что они будут через два года. Я сейчас действую в этом направлении", — заинтриговал звезда.

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

К слову, ранее Суханов рассказывал, что находится в отношениях. Однако свою вторую половинку не раскрывает, ведь не желает делать публичной личную жизнь во время войны. В то же время ведущий не скрывал, что финансово занимался судьбами детей, которые остались без родителей. В результате Алексей и сам готов решиться на малышей.

Напомним, недавно Алексей Суханов сделал еще одно откровенное заявление о своей сексуальной ориентации. Знаменитость также ответил, почему избегает темы личной жизни во время войны и не раскрывает свою вторую половинку.

Дата публикации
Количество просмотров
481
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