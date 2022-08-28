Алексей Суровцев показал первое романтическое фото с экс-женой после воссоединения отношений

На днях актер и "бородатая котомама", как Алексея Суровцева стали называть после отчаянного спасения животных во время войны, признался, что вернулся к бывшей жене Ксении.

Сегодня же знаменитость на своей странице в Instagram запостил первое совместное фото с любимой после воссоединения отношений. На фотографии влюбленные Алексей и Ксения позируют на фоне НСК "Олимпийский". Ксения одета в красивое вышитое платье, Алексей позирует в джинсах и вышиванке:

Алексей Суровцев с любимой / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

"Говорят, "нельзя войти в одну реку дважды" или "на прошлом будущего не построишь". Можно найти массу поговорок, которые не дают второго шанса. Но кто-то же эти поговорки придумал? Я всегда даю второй шанс, иногда и третий, и четвертый. Совершать ошибки – это нормально. Ненормально их не осознавать. Поэтому мы придумаем свою поговорку, свою историю…" – написал под фотографиями Суровцев.

Также он показал и архивную фотографию с Ксенией, где они изображены незадолго до их развода.

Алексей Суровцев с любимой незадолго до их развода / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Напомним, что в программе ЖВЛ Алексей Суровцев официально признался, что больше не холостяк и сейчас находится в отношениях со своей экс-супругой, 10-кратной чемпионкой Украины по эротическому танцу Ксенией.

Период, когда после 12 лет брака они развелись, Алексей считал одним из самых трудных в жизни. Сейчас артист говорит, что этот развод был им необходим, поскольку они с Ксенией с тех пор сильно изменились.

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