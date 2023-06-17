Алексей Суровцев позвал замуж экс-жену и показал обручальное кольцо с немалым бриллиантом

Пара снова начала встречаться во время полномасштабной войны.

Украинский актер и волонтер Алексей Суровцев поделился с поклонниками переменами в личной жизни.

В прошлую пятницу в Ирпене Суровцев, который с начала полномасштабной войны спасал кошек и собак, брошенных владельцами, открыл ветеринарную клинику и гостиницу для кошек. Во время открытия заведения Алексей решил сделать предложение своей экс-жене, десятикратной Чемпионке Украины по эротическому шоу Ксении.

Алексей Суровцев с любимой / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

В присутствии звездных гостей, таких как Ольга Сумская и Тарас Цымбалюк, Суровцев опустился на одно колено и позвал Ксению замуж во второй раз. Растроганная девушка ответила согласием:

"Она сказала "да"! Мало кто знает, что мы с Ксенией два года как разведены. Сегодня я решил, что свои ошибки нужно исправлять. Люблю тебя", – сообщил в Instagram Суровцев и опубликовал фото обручального кольца с немалым бриллиантом.

Алексей Суровцев сделал предложение экс-жене / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Отметим, что Алексей и Ксения Суровцевы были женаты на протяжении 12 лет. После Ксении Суровцев долгое время встречался с призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу Анной Скворцовой. В начале декабря 2021 года пара разошлась.

Алексей Суровцев с невестой / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Отношения с Ксенией Суровцев возобновил во время полномасштабной войны. Недавно артист говорил, что Ксения та женщина, подарившая ему крылья.

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