Алексей Суровцев прокомментировал свой уход из шоу "Танцы со звездами"

Актер признался, что разочаровался.

Участник проекта "Танцы со звездами", актер Алексей Суровцев, который после четвертого эфира покинул шоу, прокомментировал свой вылет.

На странице в Instagram стриптизер опубликовал сообщение, где признался, что разочаровался и недоволен собой.

"Знаю, что мог лучше и дальше всегда бы показывал прогресс. Согласен ли я с результатом? Танцевал я точно не хуже всех, почему такие оценки были у судей для нашей пары относительно других пар? Непонятно. Моя фан-аудитория меньше, чем у остальных, поэтому спасти меня вам было сложно, я понимаю. Но вы самые лучшие, самые преданные и самые активные! Жаль не успел танго, контемп, пасо… очень хотел. В любом случае спасибо за этот маленький кусочек праздника! Я упал, чтобы встать и быть сильнее", — написал Алексей.

Алексей Суровцев и Мария Колосова / instagram.com/surovtsev.alexei

Также Суровцев обратился к своей партнерше Марии Колосовой. Он поблагодарил танцовщицу за труд и терпение и извинился за то, что подвел ее.

Напомним, ранее Суровцев сообщил, что делал пластическую операцию. Артист менял свою внешность.

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