Алексей Суровцев расстался со своей сексапильной девушкой: "Американские горки закончились"

Актер назвал причину такого решения.

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев теперь снова холостяк.

Стриптизер объявил о разрыве отношений со своей девушкой Анной Скворцовой – призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу. Об этом он написал в своем Instagramе. Знаменитость опубликовал их черно-белое фото, поблагодарил бывшую и назвал причину такого решения.

Алексей Суровцев и Анна Скворцова / instagram.com/surovtsev.alexei

"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать… Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души…" – написал он.

Также актер попросил пользователей "не задавать глупых вопросов". В комментариях юзеры написали, что Суровцев очень мудро закончил отношения.

Это так мудро и красиво. Чтобы все умели так заканчивать отношения!

Алексей, счастье тебе! Впереди самое интересное

Очень жалко. Вы роскошная пара. Удачи вам в жизни

Читать подобное – и тяжело, и приятно: тяжело – потому как расставание – это всегда нелегко, эмоционально, напряженно. А приятно – потому что только мудрый и достойный мужчина может так искренне поблагодарить женщину и отпустить ее

Знаменитость также показал, что уже переехал из квартиры, где жил с бывшей.

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