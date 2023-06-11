Алексей Суровцев растрогал Сеть видео, как спасал животных из затопленной Херсонщины

Украинский актер Алексей Суровцев с начала полномасштабной войны принялся активно помогать братьям нашим меньшим и спасать их из опасных регионов Украины.

Так, вместе с командой волонтеров звезда сериала "След" отправился в Херсонскую область, которую затопило в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Сначала они отправились в поселок Федоровка. Щемящий видео актер поделился в Instagram.

"Мы решили ехать не в Херсон, как все, а в прифронтовую Федоровку. Объясню почему. Потому что все рванули в Херсон и на второй день наводнения вышло так, что волонтеров стало больше чем жителей Херсона. На каждой улице образовывались тянучки из лодок, которые полиция перестали выпускать на воду потому, что они только мешали ГСЧС выполнять свои профессиональные обязанности, поэтому пользы от нас там не было бы, однако жители Федоровки очень нуждались в нашей помощи, потому что все забыли, что много затопленных сел, с такими же людьми и животными. Мы привезли почти три тонны гуманитарки, которую мы собрали благодаря вам", — поделился актер.

Ситуация в регионе сверхсложная, ведь передвигаться по населенным пунктам можно только на лодках и искать животных в таких условиях очень трудно. Однако Алексей и его команда не сдавались и продолжили спасать пушистиков от потопа.

"Найти животных было сложно, но все же нам удалось выловить запуганных, брошенных на призвое хвостиков. Несколько собачек, котики, ежик, который из последних сил держался за забор лапками, находясь в воде, и пару белых нутрий, хоть и умеющих плавать, но сидели обессиленные и даже поначалу не шевелились. В свое убежище я забрал семь самых тяжелых котиков. Теперь будем лечить. Других животных передали в местные приюты", — рассказал Суровцев.

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