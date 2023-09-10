Алексей Суровцев во второй раз женился на экс-жене – чемпионке Украины по эротическому танцу

Пара устроила праздник в загородном комплексе под Киевом.

Сегодня, 10 сентября, украинский актер и участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев женился.

Избранницей артиста стала его бывшая жена, десятикратная чемпионка Украины по эротическому шоу Ксения. Пара организовала праздник в одном из загородных комплексов под Киевом.

Торжественная церемония прошла на свежем воздухе под открытым небом. Локацию влюбленные украсили аркой из белых цветов, столы также украшали цветочные композиции. Ксения для своей свадьбы выбрала изысканное нежное платье с открытыми плечами, а Алексей надел черный костюм и белую рубашку.

Алексей Суровцев второй раз женился на своей экс-жене

Чтобы подчеркнуть свой брутальный стиль, актер расстегнул верхние пуговицы рубашки, а на шею повесил серебристое украшение на черном шнурке.

Алексей Суровцев во второй раз женится

Жена Алексея Суровцева

Отметим, что Ксения и Алексей Суровцевы ранее были женаты в течение 12 лет. После развода актер встречался с призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу Анной Скворцовой, с которой разошелся в 2021 году.

Вскоре Суровцев сообщил, что они с Ксенией снова вместе, а в июне этого года артист вновь позвал экс-жену замуж.

Читайте также: