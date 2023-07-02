Алексей Суровцев восхитил эмоциональными кадрами с возлюбленной, которую второй раз позвал замуж

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев, который во время полномасштабной войны спасал брошенных животных, восхитил фотосессией с возлюбленной Ксенией.

В фотоблоге знаменитость разместила серфию эмоциональных снимков, на которых они с избранницей искренне улыбаются, обнимаются в постели и целуются. Под постом Суровцев поразмыслил, что для него значит любовь:

Алексей Суровцев с любимой / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

"Что для вас есть любовь? Что самое важное для вас в отношениях? Вообще, верите ли вы в любовь? Что касается меня, то я безоговорочно верю, верю в чувства, верю в единство, верю в судьбу. Хотя все же свою судьбу мы выбираем сами и выбор наш всегда верен, потому что он наш. Каждая ошибка в жизни возникает не просто так. Зачем-то она нужна. Главное нужно понять для чего, иначе будешь ошибаться снова и снова. Любовь для меня, это внутреннее состояние и ощущение себя рядом с человеком. Рядом с тобой, Ксения, мое ощущение себя невероятно. Спасибо за это", – признался Суровцев.

Алексей Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Напомним, что месяц назад Алексей Суровцев во время открытия своей ветеринарной клиники и гостиницы для кошек в Ирпене, сделал предложение своей избраннице, десятикратной Чемпионке Украины по эротическому шоу Ксении. До этого пара уже была в течение 12 лет в браке, однако развелась. Затем Суровцев имел отношения с призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу Анной Скворцовой. Но в начале декабря 2021 пара разошлась. Вскоре Алексей сообщил, что возобновил отношения с экс-женой Ксенией.

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