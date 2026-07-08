Алексей Суровцев раскрыл планы на детей после второй свадьбы с женой: "Работаем над этим"

Алексей Суровцев с супругой / © instagram.com/surovtsev.alexei

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Украинский актер Алексей Суровцев откровенно рассказал о планах пополнения в семье.

Так, артист официально подтвердил, что вместе с женой Ксенией уже работает над тем, чтобы в ближайшее время стать родителями. По словам Суровцева, они мечтают о двух детях, хотя сейчас больше всего желают, чтобы в их семье появился первенец.

«Да, планируем. Просто сейчас работаем над этим. Хотелось бы двое, наверное, а там хотя бы одного», — поделился актер в интервью «РБК-Украина».

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Алексей отметил, что для него не имеет принципиального значения, кто родится — мальчик или девочка. Супруги уже даже задумывались над именами для будущих детей, но убеждены, что окончательное решение примет уже после рождения малыша.

Алексей Суровцев с супругой / © instagram.com/surovtsev.alexei

Напомним, Алексей Суровцев состоит в браке с чемпионкой Украины по эротическому шоу Ксенией. Их история любви оказалась непростой. Впервые возлюбленные поженились еще в 2013 году, однако впоследствии развелись. Десять лет спустя они поняли, что не могут друг без друга, воссоединились и второй раз официально узаконили свои отношения. С тех пор супруги начали строить семейную жизнь с чистого листа, а теперь готовятся осуществить еще одну общую мечту — стать родителями.

Напомним, недавно звездная пара Наталья Денисенко и Юрий Савранский обручились. Актриса призналась, как изменился их быт после этого и раскрыла планы на свадьбу.

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