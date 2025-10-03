Алексей Тритенко назвал причины развода с экс-женами и общается ли с ними сейчас

Алексей Тритенко / © instagram.com/alexey_tritenko

Звезда сериала «Коли ми вдома» Алексей Тритенко, который недавно рассказал о службе в ВСУ, признался, общается ли с бывшими женами после развода и в каких отношениях с ними вообще остался.

За плечами у артиста есть два брака — с актрисами Анастасией Карпенко и Зоряной Марченко. Однако они не имели хеппи-энда. Тем не менее, бывшие не устраивали после развода громких скандалов. Алексей Тритенко в интервью Oboz.ua говорит, что они остались в нормальных отношениях, а в случае необходимости могут обратиться друг к другу.

«Я с обеими бывшими женами остаюсь в нормальных отношениях. Они знают: если что-то нужно, всегда могут на меня рассчитывать. Меня всегда удивляют истории, когда люди имели столько общего, а во время расставания говорят друг другу такие вещи, что даже слушать страшно. Считаю, что это неправильно. Жизнь одна, и тянуть за собой якорь обид или злости — просто бесполезно», — делится артист.

Алексей Тритенко сейчас служит в рядах ВСУ

Алексей Тритенко говорит, что после разводов учится помнить только хорошее. Прожитые вместе годы все равно оставляют свой отпечаток, и между бывшими есть все же определенная связь. Кстати, как говорит актер, главная причина разводов — совместный быт. По словам артиста, с ним довольно нелегко.

«Я стараюсь отпускать эти тяготы и помнить только хорошее. В любом случае между нами сохраняется определенная связь: можем годами не видеться, но существует какая-то невидимая ниточка, которая держит. В чем были причины разводов? В быту я очень нелегкий человек. Это, пожалуй, главная причина. А что касается нынешней личной жизни, эту тему я предпочел бы не обсуждать», — подытожил артист.

