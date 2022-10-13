Алексей Вертинский впервые после сложной операции на сердце вышел на связь с фанами

Легендарный украинский актер театра и кино Алексей Вертинский впервые после сверхсложной операции на сердце дал интервью.

В программе "Точка опоры" артист рассказал, как события в Украине повлияли на его здоровье и искренне признался, как мстит оккупанту, не жалея собственных сил.

Алексей Вертинский уверяет – сразу почувствовал, что полномасштабное вторжение будет длиться не один день, а потому чувство злости, страха и мести его охватили нешуточно.

"24 февраля я понял, что больше у меня нет шанса существовать в своей профессии. Тогда же я похоронил себя, как актера. И меня это ужасно разозлило! Я подумал: "Если они лишили меня моей мечты, профессии, того, что я холил с самого детства – я должен отомстить!". И все это время я то и делаю, что всеми силами мщу – помогаю ВСУ. Пока были деньги – их присылал, а потом все силы направлял на благотворительные концерты", – рассказал Алексей Вертинский.

Алексей Вертинский

Однако позже актер почувствовал еще большую потерю, чем "ненужность" профессии. В июне, через несколько дней после спектакля, у Алексея Вертинского произошел сердечный приступ.

"Мне стало плохо, но я решил не обращаться к врачам, думал, что пройдет само собой. Но нечего драматизировать… у меня ума не хватает. Я никогда не иду к врачам. За весь мой театральный путь я ни разу не был на больничном, – рассказывает артист. – И сейчас бы не пошел к врачам. Меня дочь "бросила" в машину и отвезла в больницу, где сразу прооперировали. Состояние было критическое".

Алексей Вертинский с дочерью и внучкой / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Именно благодаря дочери актера и помощи украинцев ему удалось быстро пройти реабилитацию и встать на ноги. И даже после запрета врачей Алексей Вертинский снова выходит на сцену, ведь зрители нуждаются в этом.

"Мы собрали необходимую сумму на мою реабилитацию меньше, чем за сутки. За что я невероятно благодарен украинцам! Но я не знал о том, что Ксюша объявила сбор средств. Узнал об этом уже позже, а в то время меня на носилках таскали по больнице... Сейчас я понимаю, что меня могло и не быть уже. Слава Богу и людям за это! Именно беда доказала – наш народ лучший, я в этом никак не сомневался!" – поделился артист.

Алексей Вертинский

Напомним, что летом этого года Алексей Вертинский перенес несколько серьезных операций на сердце. Дочь звезды была вынуждена обратиться к украинцам за финансовой помощью. Буквально через сутки люди откликнулись и помогли собрать необходимую сумму.

Читайте также: