Алексей Залевский объяснил, почему "издевался" над участниками популярного шоу 2000-х "Шанс"

Режиссер и дизайнер Алексей Залевский объяснил, почему "издевался" над участниками популярного музыкального проекта 2000-х "Шанс".

Дизайнер работал над образами героев шоу, которые иногда поражали своей экстравагантностью. Залевский мог одеть участника в необычный наряд, кардинально изменить прическу, коротко подстричь или перекрасить волосы. Как объяснил дизайнер в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", это все делалось для шоу. Когда в участника была жизненная история такая, что не заинтересовала бы зрителя, тогда Залевский работал над образом.

"На самом деле, люди не умеют отличать шоу от жизни. Да, были такие моменты, когда режиссер ко мне подходил и говорил: "Герой – г*вно, история – г*вно, рассказывать нечего. Давай что-то делай". Мы тогда стригли человека коротко, одевали в экстравагантную одежду", — объяснил дизайнер.

Алексей Залевский / Фото: скриншот с видео

Залевский также отметил, что участник, когда шел на проект "Шанс", соглашался с правилами. По мнению дизайнера, если человек становится публичным и частью шоу-бизнеса, то должен быть готов ко всяким каверзным вопросам и возможным провокациям.

"Я всегда говорил, если вы так умны, гениальны, красивы, талантливы и все знаете о шоу-бизнесе, то зачем вы лезете в этот проект. Если вы пришли на это шоу — вы согласились с правилами игры. Если человек не готов к этому, то не надо идти в шоу-бизнес. Ты пришел в шоу-бизнес, ты согласился с этими правилами, значит будь готов отвечать на вопросы и готов ко всяческим провокациям. Если ты к этому не готов – сиди дома", — добавил Залевский.

Напомним, ранее Алексей Залевский рассказал, как его выгнали с Ukrainian Fashion Week и где он брал деньги на показы.

Алексей Залевский

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