Алексей Залевский шокировал диагнозом – у него отмирают кости, нужна срочная операция

Известный украинский режиссер и дизайнер Алексей Залевский стал новым героем YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

В этом выпуске он рассказал, где и с кем встретил полномасштабное вторжение, как в поисках работы выживает на пенсию по инвалидности и о звездных коллегах, с которыми перестал общаться после шоу "Зірка+зірка-2". Кроме того, Алексей впервые так многое рассказал о своей личной жизни.

Уже после записи интервью, когда выключились камеры, Алексей шокировал новостью! Полгода назад врачи обнаружили у него некроз костей (разрушение костной ткани с нарушением функции пораженного сустава) и ему срочно нужно сделать две операции на бедрах, в противном случае он может остаться прикованным к постели на всю жизнь!

Алексей Залевский

"Я бы не хотел спекулировать на этой теме, сейчас много военных, которым тоже нужна помощь. Потому и не хотел говорить об этом публично", — сказал мне Алексей.

По его словам, сумма, озвученная врачами, составляет 14 тысяч евро. И хотя этих денег у него нет, опускаться до того, чтобы просить их у своих знакомых или друзей он не хочет.

Команда "Наодинці" не может остаться в стороне и решила помочь Алексею Залевскому. Мы открываем сбор на лечение известного дизайнера.

Реквизиты:

Моно: 5375 4112 1396 5754

Приват: 4149 6293 6444 0602

PayPal: z@zalevskiy.com

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